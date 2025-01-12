Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek

Bitmek tükenmek bilmeyen şikayetler ve ihbarların ardından Rekabet Kurulu, 21 menajerlik şirketi ve kast ajansı hakkında inceleme başlatmıştı. Bunun ardından oyuncular, art arda itiraflarda bulunup sanat dünyasında yaşadıklarını anlatmıştı.

Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya da reklam aşkı iddialarıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in yaşadığı birlikteliğin gerçek olmadığı, reklam aşkı için bir iş adamından ikiliye, Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edildi.

Sabah Gazetesinden Atakan IRMAK'ın haberine göre: Savcılık, ortaya atılan bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı. Bu araştırma kapsamında Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesaplarının inceleneceği ortaya çıktı.

Telefon kayıtlarında kara para ve vergi kaçırma ihtimaline karşı incelemeler yapılacak. Kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar da incelenecek. Sarıkaya ve Demir'in, önümüzdeki günlerde savcılığa gidip ifade vereceği de öğrenildi.

MASAK VE SİBER SUÇLAR DEVREDE

Rekabet Kurulu'nun incelemesinin ardından şikayetlerin hedefinde olan isim ID Danışmanlık Şirketi'nin sahibi Ayşe Barım'dı. Barım hakkında önceki gün resen soruşturma başlatılmıştı. Ancak son günlerde art arda yapılan itiraflar, sosyal medyada yapılan ihbarlar ve Barım hakkındaki şikayetler üzerine geniş çaplı bir soruşturma yapılıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazı yazdı. Menajer Barım hakkında, tekelleşme ve haksız kazançla ilgili şikayetlerden dolayı inceleme gerçekleştirilecek. (Evren ABDULLAHOĞLU)

"BU İNSANLAR YÜZÜNDEN MESLEK DEĞİŞTİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Rekabet Kurulu'nun ardı arkası kesilmeyen şikayetler üzerine menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili inceleme başlatması, sanat dünyasında büyük yankı uyandırdı. Menajer mağdurları, sektörde yaşanan skandalları ifşa etmeye başladı. Ünlü oyuncular, sektördeki tekelleşme ve zorbalıkla ilgili sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

Oyuncular Sendikası: Sektörümüzü yıpratan ve çok farklı ayakları olan bu sorun üzerine kalıcı bir sonuç elde edebilmek için örgütlenmenin birlikte dayanışma içinde olmanın hak mücadelesinin önemini tekrar vurgulamak isteriz. Hak savunuculuğunun zayıfladığı her alanda tekelleşme kaçınılmazdır.

Dilşad Şimşek: Bekledik, tükendik, ülke değiştirdik, meslek değiştirdik. Yazılacak, söylenecek, yapılacak o kadar çok şey var ki...

Sevil Uyar: Yıllar önce Ayşe Barım'a menajer olarak başvurdum. Kendi oyuncuları yüzünden beni kabul etmedi. A sınıfı oyuncular kıskanırlarmış. Piyasadan kopma ve soğuma nedenim ve artık çabalamamam sırf bu yüzden psikolojim bozuldu. Bu kişiler ve yaptıkları yüzünden yazık çok yazık onca yıllarımızı çaldınız. Allah'ın adaleti büyüktür. Kimsenin ahı da hakkı da yerde kalmaz.

Onur Tuna: Emekçilerin hakkı mazlumun ahı gibidir. Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak, onun olmayana tu kaka yapmak, derin düşünmeyi bırakıp bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır.

Murat Danacı: Tüm bu yaşananlara yıllarca maruz kalmadık mı oyuncu olarak? Hala kalıyoruz ve kalmaya devam edeceğiz.