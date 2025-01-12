'1 Milyon Mehmet' toprağa verildi

Kentte gördüğü kişilerden 1 lira istediği için çevresinde ve sosyal medyada '1 Milyon Mehmet' olarak bilinen zihinsel engelli 3 çocuk babası Mehmet Bucak, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bucak'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi.

Cenazeye, Mehmet Bucak'ın yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve sevenleri katıldı.

Bucak, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.