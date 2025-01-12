'1 Milyon Mehmet' toprağa verildi
Mersin'de çevresinde "1 Milyon Mehmet" olarak tanınan, zihinsel engelli 3 çocuk babası Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bucak'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yakınları ve sevenleri katıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 16:38, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:25
Kentte gördüğü kişilerden 1 lira istediği için çevresinde ve sosyal medyada '1 Milyon Mehmet' olarak bilinen zihinsel engelli 3 çocuk babası Mehmet Bucak, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Bucak'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi.
Cenazeye, Mehmet Bucak'ın yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve sevenleri katıldı.
Bucak, kılınan namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.