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Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor

Mersin'de, Tunus'a ihraç edilen ancak bitki hastalığı tespit edilen 2.500 ton patatesin imhası sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, hastalık nedeniyle geri gönderilen patateslerin, Tarsus ilçesindeki bertaraf tesisinde güvenli bir şekilde yok edildiğini duyurdu. Şu ana kadar 400 ton patates imha edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 17:02, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:14
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MERSİN (AA) - Bitki hastalığı tespit edilen 2 bin 500 ton patatesin imhası Mersin'de devam ediyor.

Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, imha işleminin yürütüldüğü Tarsus ilçesindeki TURYAM Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisi'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Patateslerde bitki hastalığı tespit edildiğini belirten Kabaoğlu, şöyle konuştu:

"Tunus'a ihraç edildikten sonra iade edilen 2 bin 500 ton yemeklik patates için 24 Aralık 2024'te Müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine kurumumuzda görevli inspektörler (kontrol görevlisi) tarafından Taşucu Limanı'nda numune alınıp kontrol ve analiz işlemleri başlatılmıştır. Yapılan kontrol ve analiz işlemleri sonucunda 8 Ocak'ta ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek imhasına karar verilmiştir."

Kabaoğlu, ürünlerin imhasına 10 Ocak'ta başlandığını ifade ederek, "Bu tesiste şu ana kadar 400 ton patates imha edilmiştir. İade edilen ürünler, tamamen gümrük kontrolünde bertaraf tesisine getiriliyor. Hiçbir şekilde piyasaya sürülmesi mümkün değil. Ürünlerin tamamı burada imha edilmektedir." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 9 Ocak'ta Bakanlığa bağlı Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaretinde, patateslerin iadesine ilişkin, "Tunus'a ihraç edilen patatesler herhangi bir pestisit kalıntısı ya da başka sebepten değil, tespit edilen bitkinin kendisine has hastalığı sebebiyle iade ediliyor. Diğerlerinde olduğu gibi bunda da bizim herhangi bir müsamahamız olmayacak. Tespiti yapılan ürünleri imha edeceğiz." açıklamasını yapmıştı.

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