7 ildeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 zanlı tutuklandı

Devam eden soruşturmada Şırnak, Gaziantep, Hakkari, İstanbul, Şanlıurfa, Hatay ve Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 13 zanlı daha yakalandı.

Operasyon kapsamında kentte bir tırda yapılan aramada, dorse tabanına gizlenmiş 99 parça halinde 50 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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