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Mülakat mağduru öğretmenler: Adalet ve eşitlik istiyoruz

Mülakat değerlendirmeleri nedeniyle mağdur olan öğretmen adayları, Ankara'da Ulus Atatürk Heykeli önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Türk Eğitim Sen ve Eğitim Bir Sen temsilcilerinin de katıldığı açıklamada, mülakat sisteminin kaldırılması talep edilerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Tekin'e çağrı yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 17:35, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:37
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Mülakat mağduru öğretmenler: Adalet ve eşitlik istiyoruz

Mülakat mağduru öğretmenler, yaşadıkları adaletsizliklere dikkat çekmek için Ankara'da Ulus Atatürk Heykeli önünde toplandı.

Edebiyat Öğretmeni Fidan Özgüleç, basın açıklamasını okurken, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere tüm eğitim camiasına çağrıda bulundu. Öğretmenler, mülakat sisteminin kaldırılmasını ve öğretmen adaylarının seslerinin duyulmasını talep etti.

Özgüleç, "Herhangi bir yöntem ve modelle bu sorunun çözülmesi için üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizi bekliyoruz. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi, eğitim camiasında adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkesine dayalı bir çözüm bulunması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

Açıklamaya katılan öğretmenlerden biri, mülakat sisteminin güvenilir bir ölçme aracı olmadığını belirterek, "En güvenilir olan ölçme aracı sınavdır. Biz başarılı olduk, ancak mülakatta elendik. Bu nedenle mülakat sistemi kesinlikle kaldırılmalıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, özel okulda çalışan bir öğretmen de, 21 yıl boyunca defalarca mülakata girdiğini ve sınav sonuçlarına rağmen 11 kez mülakattan elendiğini belirterek, mülakatın "kul hakkı" ihlali olduğunu vurguladı ve "Hiçbir şekilde kabul etmiyoruz" diyerek mülakat sistemine karşı durduklarını belirtti.

Öğretmenler, Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen'in bu süreçteki desteklerini takdirle karşıladıklarını belirterek, eğitim sendikalarından sürecin daha fazla gündeme getirilmesini ve çözüm için daha aktif bir rol almalarını istediler. Ayrıca, mağdur öğretmenler, bu sorunların ertelenmeden çözüme kavuşturulmasını, öğretmen adaylarının umutlarının kaybolmaması gerektiğini ifade ettiler.

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