Çevre Bakanlığı İstanbul'da denize atık su deşarjına inceleme Başlattı
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Bakanlık, denetim ekiplerini bölgeye yönlendirerek, atık suyun kaynağını tespit etmeye çalışıyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 18:18, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:19
ANKARA (AA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlattı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.
Paylaşımda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği bildirilerek, "Atık suyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.