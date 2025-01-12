4 ilde yürütülen dolandırıcılık soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Zanlılardan 2'si "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçlarından tutuklanırken 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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