Amedspor, Ankaragücü'nü uzatmalarda yıktı

Amedspor, ligde gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ankaragücü ise deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ankaragücü ise 27 puanda ve 8. sırada kaldı.

Bu sonuçla Amedspor'un ligdeki yenilmezlik serisi 8 maça çıktı ve başarısını sürdürdü.

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