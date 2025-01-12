Amedspor, Ankaragücü'nü uzatmalarda yıktı
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amedspor, Ankaragücü'nü 90+6. dakikada Adama Traore'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Amedspor, 29 puanla 5. sıraya yükseldi ve 8 maçlık yenilmezlik serisini sürdürdü.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 18:35, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:54
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Amedspor ve Ankaragücü, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken, Amedspor uzatmalarda bulduğu golle 3 puana uzandı.
3 puan uzatmalarda geldi
Amedspor'a galibiyeti getiren golü 90+6. dakikada Adama Traore attı. Bu sonuçla puanını 29'a çıkartan Diyarbakır ekibi, 5. sıraya yükseldi.
8 maçtır yenilmiyor
Bu sonuçla Amedspor'un ligdeki yenilmezlik serisi 8 maça çıktı ve başarısını sürdürdü.
Ankaragücü ise 27 puanda ve 8. sırada kaldı.
Gelecek haftanın maçları
Amedspor, ligde gelecek hafta sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ankaragücü ise deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya gelecek.