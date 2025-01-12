Trabzonspor 3 puanı 5 golle aldı
Trabzonspor sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 5-0 yenerek, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Bordo mavililerin sağ beki Malheiro hat-trick yaparak maça damga vurdu ve tarihe geçti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 18:54, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:55
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı.
Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıda ise bordo mavililer farka koşarak skoru 5-0'a getirdi.
Bordo mavililerin sağ beki Malheiro hat-trick yaparak maça damga vurdu.
Sağ bek Pedro Malheiro, Egemen Korkmaz'dan sonra Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de hat-trick yapan ilk savunmacı oldu.
Trabzonspor'un diğer golleri ise Banza ve Cham'dan geldi.