Sondaj çalışması sırasında göçük oluştu: 2 işçi hayatını kaybetti

AMASYA (AA) - Amasya'da sondaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Uygur köyünde, su kuyusu yapımı için yürütülen sondaj çalışması sırasında göçük meydana geldi.

Köylülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları ihbar üzerine, toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Göçükte toprak altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.



