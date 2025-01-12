SPK'dan DESA'nın bedelsiz sermaye artırımına onay

DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 245 milyon TL olan ödenmiş sermayesini yüzde 100 artırarak 490 milyon TL'ye çıkaracak bedelsiz sermaye artırımı başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını duyurdu. Bu adımla, şirketin büyüme hedeflerinin desteklenerek, hissenin likiditesini artırmanın amaçlandığı belirtildi.

DESA CEO'su Burak Çelet, sermaye artırımı ile şirketin ödenmiş sermayesini enflasyonist etkilere karşı korumayı ve küçük yatırımcılar için daha güçlü bir gelecek hedeflediklerini belirtti.