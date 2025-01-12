TFF Süper Lig'de harcama limitlerini açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de ara transfer döneminin harcama limitlerini açıkladı Trabzonspor, 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla en yüksek limite sahip ekip oldu
İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig'deki ekiplerin 2. transfer ve tescil dönemindeki harcama limitlerini belirledi.
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre yüzde 30'luk sapma payının da yer aldığı listeye göre, en yüksek harcama limiti 3 milyar 833 milyon 550 bin 392 lirayla Trabzonspor'un oldu. Bordo-mavili kulübü 1 milyar 832 milyon 108 bin 271 lirayla Fenerbahçe ve 1 milyar 764 milyon 529 bin 273 lirayla Galatasaray takip etti.
Harcama limiti en düşük olan kulüp ise 101 milyon 428 bin 974 lirayla Adana Demirspor oldu.
TFF'nin açıkladığı harcama limitleri şu şekilde:
|
Takım
|
Harcama limiti (TL)
|
Yüzde 30 sapma dahil limit (TL)
|
Trabzonspor
|
3.833.550.392
|
4.983.615.510
|
Fenerbahçe
|
1.832.108.271
|
2.381.740.752
|
Galatasaray
|
1.764.529.273
|
2.293.888.055
|
Beşiktaş
|
919.741.014
|
1.195.663.318
|
Corendon Alanyaspor
|
445.011.320
|
578.514.715
|
Kasımpaşa
|
402.239.726
|
522.911.644
|
RAMS Başakşehir
|
378.977.636
|
492.670.927
|
Reeder Samsunspor
|
378.487.218
|
492.033.383
|
Bellona Kayserispor
|
265.591.243
|
345.268.616
|
Net Global Sivasspor
|
228.264.578
|
296.743.951
|
Atakaş Hatayspor
|
208.413.381
|
270.937.395
|
Çaykur Rizespor
|
206.223.736
|
268.090.857
|
ikas Eyüpspor
|
193.267.117
|
251.247.252
|
Göztepe
|
193.267.117
|
251.247.252
|
Sipay Bodrum FK
|
193.267.117
|
251.247.252
|
Onvo Antalyaspor
|
181.469.677
|
235.910.580
|
Gaziantep FK
|
155.508.650
|
202.161.245
|
TÜMOSAN Konyaspor
|
120.782.235
|
157.016.905
|
Adana Demirspor
|
101.428.974
|
131.857.666