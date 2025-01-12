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İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?

Ticaret Bakanlığı, internet alışverişlerinde "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik iddiaları yalanladı. Bakanlık, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerin uygulanmasının 1 Ocak 2026'ya ertelendiğini duyurdu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle açılan davanın sonuçlanmamasını eleştirerek, yargının hızlı karar alması gerektiğini ifade etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 21:05, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 21:08
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İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?

Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında "Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Yönetmelik 1 Ocak 2026'ya ertelendi

Söz konusu uygulamanın 2026 yılına ertelendiği belirtilen açıklamada "Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir." ifadelerin kullanıldı.

Şahin: Bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yönetmelikle ilgili dava açtıklarını belirterek "Biz 1,5 sene önce bu yönetmeliğin durdurulması talebiyle dava açtık. Fakat 2025'e girdik ve halen karar verilmedi. Diyelim ki karar 3-5 ay sonra verilecek ve belki iptali verilecek. Bu aradaki oluşan durumlardaki zararlar nasıl telafi edilecek. Yargının bu hassasiyeti gözetmesini beklerdik. Yürürlüğe girecek bir maddenin iptali talebi var." demişti.

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