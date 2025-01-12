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Gençlerbirliği, Malatyaspor'u rahat geçti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor'u ağırladığı maçta rahat bir galibiyet aldı. Başkent ekibi, sahadan 3-0'lık skorla ayrılarak yükselişini sürdürdü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 21:16, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 21:17
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Gençlerbirliği, Malatyaspor'u rahat geçti

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, Ankara'da Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçın genelinde üstün bir oyun sergileyen başkent ekibi, sahadan 3-0 gibi net bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golü 28. dakikada Gençlerbirliği'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Mateusz Nalepa'dan geldi. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, ikinci yarıya da hızlı başlayan ev sahibi ekip, Nalepa'nın 50. dakikada attığı ikinci golle farkı ikiye çıkardı. Maçın kontrolünü tamamen elinde tutan Gençlerbirliği, 65. dakikada Djitte'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı.

Yeni Malatyaspor, maç boyunca Gençlerbirliği savunmasını aşmakta zorlanırken, son dakikalarda disiplinden tamamen koptu. Malatya ekibinden Enes Savucu, 84. dakikada yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Uzatma dakikalarında ise Yiğit Ulaş, sportmenlik dışı hareketi nedeniyle 90+5. dakikada kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Gençlerbirliği ligdeki yükselişini sürdürerek puanını 27'ye çıkardı ve orta sıralarda kendine sağlam bir yer edindi. Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasında kalmaya devam etti.

Gençlerbirliği, gelecek hafta ligde Altınordu ile deplasmanda karşılaşacak.

Yeni Malatyaspor ise evinde Kocaelispor'u ağırlayarak toparlanma şansı arayacak.

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