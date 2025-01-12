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Galatasaray, namağlup devam ediyor! Puanını 50'ye çıkardı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Barış Alper Yılmaz kaydederken, genç yıldız ligdeki gol sayısını 11'e yükseltti. Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 23 maça çıkaran Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürerek puanını 50'ye ulaştırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 21:46, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 21:48
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Galatasaray, namağlup devam ediyor! Puanını 50'ye çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oldu.Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti.Karşılaşmanın VAR'ında (Video Yardımcı Hakemi) Yaşar Kemal Uğurlu görev yaptı.

Sarı-kırmızılılar Barış Alper'in golleriyle 2-1 kazandı. Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan Barış Alper, bu sezon 11. golüne ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı son 23 resmi maçta mağlup olmadı. Barış Alper, Süper Lig'de Necati Ateş'ten sonra Galatasaray formasıyla üst üste iki deplasman maçında 2 gol atan ilk Türk oyuncu oldu.

Galatasaray bu galibiyetle namağlup devam ettiği ligde puanını 50'ye çıkardı.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

28' Galatasaray elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile görüşen Atilla Karaoğlan, oyunu devam ettirdi.

33' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kart gördü.

42' Barış Alper'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

45+2 RAMS Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ DEVRE

53' Piatek, Başakşehir'in beraberlik golünü atıyor: 1-1.

59' Barış Alper hem takımının hem kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1.

90+6 Maç sona erdi.

8 OYUNCUYU DEĞİŞTİRDİ

Okan Buruk, RAMS Başakşehir'le son oynadıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının başlangıç kadrosuna göre 8 oyuncuyu değiştirdi.

Teknik direktör Buruk, söz konusu mücadelede ilk 11'de tercih ettiği Günay, Metehan, Jelert, Efe, Berkan, Yusuf, Sallai ve Batshuayi'yi yedeğe çekti.

Sarı-kırmızlı ekibin çalıştırıcısı, bu oyuncuların yerine RAMS Başakşehir karşısında Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i ilk 11'de görevlendirdi.

Sezonu kapatan Icardi ile tedavisi süren Sara forma giyemedi.


KEREM DEMİRBAY LİGDE 10 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Galatasaray'da Kerem Demirbay, Süper Lig'de 10 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Son olarak ligin 7. haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasının başlangıç kadrosunda yer alan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gabriel Sara'nın yokluğunda ilk 11'de şans buldu.

Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırındaydı.

Haftaya 7. basamakta giren Başakşehir'de ise Berat, Crespo ve Ba kart cezalısıydı.

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