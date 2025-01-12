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Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu

Yeni yılda otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı.15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü geçiş ücreti tek yön 47 TL oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 22:31, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 22:54
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Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu

Vatandaşların merakla beklediği köprü ve otoyollardan alınan geçiş ücretlerindeki değişiklikler belli oldu.

Yeni yılda otoyol ve köprü geçiş ücretleri zamlandı.

OSMANGAZİ 795 LİRA

Buna göre;

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL,

Osmangazi Köprüsü 795 TL,

1915 Çanakkale Köprüsü 790 TL,

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu.

ESKİ ÜCRETLER

15 Temmuz Şehitler Köprüsü: 33 TL

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 33 TL

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL

1915 Çanakkale Köprüsü: 585 TL

Osmangazi Köprüsü: 555 TL

İstanbul - Ankara Anadolu Otoyolu: 187 TL

İstanbul- İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü dahil: 1370

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