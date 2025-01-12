Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ise 80 TL oldu.

15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü için geçiş ücreti 47 TL,

Buna göre;

Vatandaşların merakla beklediği köprü ve otoyollardan alınan geçiş ücretlerindeki değişiklikler belli oldu.

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