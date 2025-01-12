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'Lüksten, şatafattan birazcık ödün verin'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Osmaniye'de partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, asgari ücretinin 35 bin TL'ye çıkarılmasının planlandığını belirtti. Erbakan, yoksulluk sınırındaki artışa dikkat çekerek, "Bir haneye iki asgari ücretin zengin yoksulluk sınırını yakalamalı. Bunun için devlet ve işveren ortak çözüm üretmeliyiz" dedi. Ekonomik göstergelerde kötüleşmeye vurgu yapan Erbakan, erken seçim programında bulunarak, "2026 yılının büyümesinde sandık milletin önüne getirilerek sağlığın korunmasını" kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 22:56, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 23:00
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'Lüksten, şatafattan birazcık ödün verin'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Osmaniye'de partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada, asgari ücretin 35 bin TL olması gerektiğine ilişkin açıklamalarını anımsatarak, "Biz niye 35 bin lira dedik? İki asgari ücret bir eve girdiği zaman yoksulluk sınırında bir gelire sahip olsunlar. Bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı 70 bin liraya geldi. 35 bin lira asgari ücret vereceksin ki iki asgari ücret bir yoksulluk sınırı kadar bir para yapsın. Bir haneye iki asgari ücret girdiği zaman en azından o hane yoksul kalmasın. Asgari ücretin 35 bin lira yapılması ve en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine getirilmesi lazım" dedi.

"Lüksten, şatafattan birazcık ödün verin"

Erbakan, "Efendim bu maaşı ödeyecek işveren ne yapsın? Orada da devlet olarak siz israftan, lüksten, şatafattan birazcık ödün verin. Faize verdiğiniz trilyonlardan birazcık ödün verin. iki elin parmağını geçmeyen intiyazlı holdinglere aktardığınız trilyonlardan birazcık ödün verin, işverene de siz destek olun. 17 bin lirayı, 35 bin liraya çıkartacağın zaman arada 18 bin lira fark varsa bunun 9 bin lirasını devlet ödesin, 9 bin lirasını işveren ödesin. 10 bin lirasını devlet ödesin, 8 bin lirasını işveren ödesin. Ama olmaz. Yapamazlar. Neden? Çünkü bunu yapabilmek için maya lazım maya. O mayada milli görüşte var. Milli görüş gömleğini çıkartırsan yapamazsın. İnşallah bu asgari ücreti otuz beş bin liraya en düşük emekli maaşını da asgari ücret seviyesine bu salondaki kadrolar getirecek, milli görüşçüler getirecek, yeniden Refah Partisi getirecek Allah'ın izniyle." diye konuştu.

Erbakan, ekonomideki kötü gidişatın bir diğer göstergesi olarak kapanan şirketlerin sayısına dikkat çekerek, "2024'ün ilk 11 ayında kapanan şirket sayısı yüzde 19,7 artışla 23 bin 861'e ulaştı. Ayda ortalama 2 bin 200 şirket kapanmaktadır. Bu tablo ülke ekonomisinin vahim durumunu gözler önüne sermektedir" dedi. Erbakan, bu süreçte kurulan şirket sayısının yüzde 11,4 oranında azaldığını, konkordato başvurularında ise pandemi dönemi rekorunun kırıldığını belirtti.

"2026 ilkbaharında bir an önce sandık milletin önüne getirilmelidir"

Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulunarak, "Sayın Erdoğan, 'kötü günler geride kaldı' dese de ekonomideki manzara ortadadır. Milletimizin artık sabrı ve metaneti kalmamıştır. Milleti oyalamayın. Bu sonbaharda veya 2026 ilkbaharında bir an önce sandık milletin önüne getirilmelidir" diye konuştu.

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