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Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için lokma döktürdü. Bahçeli, vefat haberinin ardından yayınladığı taziye mesajında "Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 23:08, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 23:09
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Bahçeli, Ferdi Tayfur için lokma döktürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2 Ocak'ta vefat eden sanatçı Ferdi Tayfur için lokta döktürdü. Bahçeli'nin danışmanı Eyyup Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahçeli'nin MHP Genel Merkezi'nde lokma dağıttırdığını duyurdu.

Yıldız'ın paylaşımında "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Türk halkının gönlünde taht kurmuş merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un aziz hatırasını yad etmek amacıyla MHP Genel Merkezi'nde lokma tatlısı ikram ettirdi. Bu anlamlı etkinlik, Türk milletinin vefa ve şükran duygularının bir tezahürü olarak, milli ve manevi değerlerimize olan bağlılığımızı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Geleneklerimizde önemli bir yeri olan bu tür hayır ve paylaşma faaliyetleri, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutan değerlerimizdendir. Bu vesileyle, Merhum Ferdi Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." dedi.

Bahçeli "Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum" demişti

Ferdi Tayfur sevgisi bilinen Bahçeli, vefat haberinin ardından yayınladığı taziye mesajında "Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü" demişti.

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