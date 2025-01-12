Dzeko'dan Galatasaraylılara 'palyaço' paylaşımı!
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek puanını 50'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko'nun sosyal medyada paylaştığı palyaço görseli, dikkat çekti ve futbol dünyasında tartışmalara neden oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 23:25, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 23:28
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Puanını 50 yükselten sarı kırmızılılar, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.
Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kaptan Dzeko, ezeli rakibinin maçının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Tecrübeli oyuncu, palyaçoların olduğu bir fotoğraf paylaştı.