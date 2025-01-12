Dzeko'dan Galatasaraylılara 'palyaço' paylaşımı!

Tecrübeli oyuncu, palyaçoların olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Süper Lig'de Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kaptan Dzeko, ezeli rakibinin maçının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

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