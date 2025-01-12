Başakşehir, bu sezon ligde ilk iç saha yenilgisini yaşadı

Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Bakan Bayraktar: Derin denizlerde petrol arıyoruz
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Erdoğan: Terörle demokrasi yan yana olmaz!
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Ankara'da feci kaza: 3 belediye personeli yaşamını yitirdi
Ana sayfaHaberler Spor

Başakşehir, bu sezon ligde ilk iç saha yenilgisini yaşadı

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. RAMS Başakşehir, iç sahada Galatasaray ile oynadığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi. Süper Lig'de 13. golüne imza atan Krzysztof Piatek, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Ocak 2025 21:46, Son Güncelleme : 12 Ocak 2025 23:50
Yazdır
Başakşehir, bu sezon ligde ilk iç saha yenilgisini yaşadı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

???????Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada turuncu-lacivertli ekibin tek golünü 53. dakikada Krzysztof Piatek kaydetti.

Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 42. ve 59. dakikalarda Barış Alper Yılmaz attı.

Bu sonuçla Süper Lig'de 6. yenilgisini yaşayan Başakşehir, 26 puanda kaldı. 16. galibiyetini alan lider Galatasaray ise puanını 50'ye çıkardı.


- Başakşehir, ligde ilk kez sahasında mağlup oldu

RAMS Başakşehir, bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha yenilgisini yaşadı.

Turuncu-lacivertliler, sahasında çıktığı 9 maçın 4'ünü kazandı, 4'ünde berabere kaldı ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.


- İç sahada Galatasaray'a karşı galibiyet özlemi 7 maça çıktı

RAMS Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı son 7 maçta galibiyet elde edemedi.

Turuncu-lacivertliler, sarı-kırmızılı takımı ağırladığı söz konusu 7 karşılaşmada 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Başakşehir, iç sahada Galatasaray'a karşı son galibiyetini 18 Kasım 2017'de 5-1'lik skorla almıştı.


- Piatek, gol sayısını 13'e yükseltti

RAMS Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig'de 13. kez gol sevinci yaşadı.

Piatek, ligde bir maçta 3, 2 müsabakada ikişer, 6 karşılaşmada da birer kez fileleri havalandırdı.

29 yaşındaki santrfor, ayrıca UEFA Konferans Ligi ile Türkiye Kupası'nda da 10 gol kaydetti.

Karşılaşmanın 74. dakikasında sarı kart gören Krzysztof Piatek, cezalı duruma düştü. Bu sezon Süper Lig'de 4. kez sarı kart gören Piatek, ligin 20. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber