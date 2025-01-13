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13 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

13 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 00:01, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 00:04
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13 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bab-ı Ali Toplantıları kapsamında düzenlenen "Yeni Küresel Sistem Arayışı ve Türkiye'nin Rolü" başlıklı programa katılacak.

(İstanbul/19.30)

2 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılacak.

(Ankara/13.30)

2 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci celsesi görülecek "Yenidoğan çetesi" davasına ilişkin adliye önünde açıklama yapacak, ardından duruşmayı takip edecek.

(İstanbul/10.00)

3 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret edecek, Nasuh Mahruki'nin Çağlayan Adliyesinde görülecek karar duruşmasına katılacak, Esenyurt'ta demokrasi nöbetine katılarak açıklama yapacak.

(İstanbul/09.00/13.30/15.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 15. Genel Kurulu'na katılacak.

(Abu Dabi)

2 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Entertech İstanbul Teknokent Yeni Bina Temel Atma Töreni'ne, Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi ile Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/11.00-14.00)

3 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile 3'üncü çeyreğe ilişkin finansal hesapları açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

4 - Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2024 dönemine ilişkin dış ticaret, ciro ve ticaret satış hacim endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5 - Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon ile görüşecek.

(Ankara)

2 - Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep)

3 - İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Futbolda 2024-2025 sezonu ikinci transfer ve tescil dönemi başlayacak.

2- Trendyol Süper Lig'in 19. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe ve Göztepe-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/İzmir/20.00)

3- Trendyol 1. Lig'in 19. haftası, Ahlatcı Çorum FK-Uğur Okulları İstanbulspor ve Manisa FK-Central Hospital Ümraniyespor karşılaşmalarıyla sona erecek.

(Çorum/17.00/Manisa/20.00)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası, Darüşşafaka Lassa-Bursaspor Yörsan maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

5- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Genel Kurulu yapılacak.

(Ankara/10.00)

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