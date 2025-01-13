13 Ocak 2025'ten önemli gündem başlıkları.

2 - Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

2 - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Entertech İstanbul Teknokent Yeni Bina Temel Atma Töreni'ne, Türk-Alman Üniversitesi Uluslararası Yüzey Araştırmaları ve İnovasyon Merkezi ile Dijital Dönüşüm Mükemmeliyet Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

3 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret edecek, Nasuh Mahruki'nin Çağlayan Adliyesinde görülecek karar duruşmasına katılacak, Esenyurt'ta demokrasi nöbetine katılarak açıklama yapacak.

2 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci celsesi görülecek "Yenidoğan çetesi" davasına ilişkin adliye önünde açıklama yapacak, ardından duruşmayı takip edecek.

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'na katılacak.

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