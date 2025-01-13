Bartın Emniyet Müdürlüğü binası önünde hareketli anlar

Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
'Türkiye en önemli küresel büyüme pazarlarımızdan'
'Türkiye en önemli küresel büyüme pazarlarımızdan'
Bütün yollar huzura doğru! Terör örgütü PKK ya bitecek ya bitirilecek
Bütün yollar huzura doğru! Terör örgütü PKK ya bitecek ya bitirilecek
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Bakan Yumaklı'dan belediyelere sert uyarı: Gereğini yaparız
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Öğretmen atamalarında yeni dönem: KPSS yerine AGS geldi
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
Erdoğan, 2028 kadrosunu şekillendiriyor
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
'Mavi Vatan'ın yılmaz bekçileri denizle buluştu
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
İbrahim Tatlıses, Erdoğan'dan 'adaylık' sözü aldı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bartın Emniyet Müdürlüğü binası önünde hareketli anlar

Bartın'da babası ile tartışan bir kişi, Emniyet Müdürlüğü binasının karşısındaki 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek istedi. Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı olayda genç, ikna edilerek aşağıya indirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 07:31, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 07:32
Yazdır
Bartın Emniyet Müdürlüğü binası önünde hareketli anlar

Bartın'ın Aladağ Mahallesi 14. Cadde İl Emniyet Müdürlüğü karşısındaki inşaat halindeki 8 katlı binanın çatısına çıkan bir kişi intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Şahsın düşme ihtimaline karşı zemine hava yastığı açılırken, polisler uzun süre şahsı ikna etmeye çalıştı.

Alkollü gencin olaydan önce babası ile tartıştığı öğrenildi. Şahsın C.K. olduğunu belirleyen polisler yakınlarına ulaştı. Olay yerine gelen C.K.'nin bir yakını ve polis ekipleri şahsı aşağıya inmeye ikna etti. İnsanların büyük ilgiyle izlediği olayda aşağıya indirilen şahıs hastaneye götürülürken ardından ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber