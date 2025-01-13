Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji alanındaki hibe desteklerini içeren 'IPARD Programı' kapsamında başvuru çağrı ilanına çıkılacağını açıkladı. Yumaklı tarımsal işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumuna yüzde 70'e kadar hibe desteği sağlandığını söyledi. Yumaklı, "IPARD Programı Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri"nden sağlanan bu desteklere gerçek ve tüzel kişilerin başvurabildiğine dikkati çekerek, "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji tesisleri için yüzde 60 oranında hibe veriliyor. Genç çiftçiler ya da organik sertifikalı çiftçiler tarafından yapılan yatırımlarda hibe tutarı yüzde 70'e kadar yükseliyor" dedi.

Bakan Yumaklı "Atık su ve atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi tipi yatırımlara ek yüzde 10 daha kamu katkısı daha veriliyor. Projeye sağlanan azami hibe oranı ise toplamda yüzde 75'i geçemiyor. Girişimci veya üretici, halihazırdaki hayvancılık ve gıda işleme sektöründeki yatırımına ek olarak yenilenebilir enerji tesisini de projesine dahil etmek istiyorsa bu projeler için ilave 10 puan veriliyor" diye konuştu.

TARIMDA İHRACAT REKORU

Tarım sektörü, 2024'te 36.2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına imza attı. İhracat 2023'e göre yüzde 3.3 artarken, tarım sektörünün Türkiye'nin gerçekleştirdiği toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 16 oldu. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise ABD ve Almanya oldu.