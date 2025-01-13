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Gitarda 2.0 devrini Antalya'da başlattı

Yaklaşık 100 sene önce icat edilen gitarın üretim şekli bugüne kadar hiç değişmedi. Shark Gitar firması ise, 7 yıllık Ar-Ge çalışmasının ardından gitarda ezber bozacak bir teknolojiye imza attı. Şirketin Kurucu Ortağı Cem Köksal, "Küresel çapta ilk kez imalatı baştan sona tek bir fabrikada yapılıyor. Sapı gövdesinden ayrılan gitarımız sırt çantasına sığıyor. %90 yerlilik oranıyla, robotik üretim gerçekleştiriyoruz. Bu alandaki öncü ülkeler, bizi hayranlıkla izliyor" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 07:40, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 07:42
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Gitarda 2.0 devrini Antalya'da başlattı

Türkiye'nin en gelişmiş yeşil Organize Sanayi Bölgesi'ne sahip Antalya, yeni bir yüksek teknoloji yatırımına ev sahipliği yapıyor. 7 yıllık Ar-Ge ve patent çalışmasının ardından dünyanın en gelişmiş uçtan uca gitar fabrikası Antalya'da faaliyete başladı. Şu an 150 gitar ile üretime geçen tesis, kapasitesini 2027'de ise 1.000'e çıkaracak. Yaklaşık 100 yıldır dizaynı, yapısı ve üretim şekli hemen hemen hiç değişmeyen gitarı günümüz ihtiyaçlarına göre uyarlamayı başaran Shark Gitar Kurucu Ortağı Cem Köksal, hayalinin peşinden gidenlerden.

SAPINI GÖVDEDEN AYIR SIRT ÇANTANA SIĞDIR

Aynı zamanda müzisyen ve yazılım şirketleri de olan Köksal, Gitar2.0'ı geliştirmek için 2018 yılından bugüne sayısız Ar-Ge çalışması yaptıklarını anlattı. Şu ana kadar 6 patent aldıklarını kaydeden Cem Köksal, ürünün bazı özelliklerini şöyle sıraladı: "Sapı gövdesinden ayrılan gitarımız sırt çantamıza sığıyor. Yerde duran ve basılması gereken pedalları, yeni yazılımla cihaza monte ettik. Gitarın kritik parçalarında titanyum kullanıldı. Zımpara ve boya hatlarında lead-through robotik üretim mevcut. Tek tuşla değiştirilebilir pickup seçeneği var. Online 3d tasarımcı aracıyla kişiselleştirme olanağı da bulunuyor."

KİLOGRAM BAŞINA 2 BİN DOLAR İHRACAT DEĞERİ

Uçtan uca üretim yapan dünyanın en teknolojik gitar fabrikasını inşa ettiklerini belirten Köksal, "Gittiğimiz fuarlarda, bu yeni teknolojiyi gören yatırımcılar hayran kalıyor. Türkiye'den geldiğimizi öğrenince şaşkınları artıyor. Bu özelliğiyle de ihracat ve inovasyon pazarında ülkemizin imajına katkı yaptığımızı düşünüyoruz. Kilogram başına 1.500 ila 2 bin dolar civarındaki ihracat değeriyle katma değerli bir teknoloji ürününü hayata geçirmiş olduk. Yalnızca gitar satmıyoruz, tüm enstrümanlarla uyumlu bir teknolojiye sahibiz. Yabancı yatırımcıların da ilgisi var" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ TESİS

Dünyada satılan gitarların yüzde 90'ının amatör, koleksiyoner ve ev dekorasyon yapmak isteyenler tarafından alındığına dikkat çeken Cem Köksal, "Sadece ABD'deki piyasası 2,5 milyar dolar civarında. Dünyada Çin, ABD, Japonya ve Endonezya gibi öncü ülkeler olsa da bu teknoloji şu an sadece bizde bulunuyor. Ayrıca müşterimizin 3 boyutlu tasarladığı gitarı da burada üretiyoruz" dedi. Shark Gitar, 2018'de Bayram Tekçe'den, 2023'te ise Nevzat Aydın ve Neo Portföy'ü de içine alan 14 ayrı kurumsal ve bireysel yatırımcının katılımıyla birinci turda 2.5 milyon avro yatırım aldı. 1.600 metrekarelik fabrikanın başarısı için şu ana kadar 7 milyon avrodan fazla para harcandı.

GLOBAL MARKA OLMA HEDEFİ

Dünya çapında önemli marka olmak isteyen şirket yetkilileri, katma değerli ihracatı artırırken, uluslar arası stratejik iş birliklerine de sıcak baktıklarını açıkladı.

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