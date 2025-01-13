Enerjideki sübvansiyon bakanlıkların bütçesini aştı

Bu yılın sonu itibarıyla Hazine, 3 yıl boyunca konut ve işyerlerine toplamda 128 milyar 200 milyon liralık sübvansiyon desteği sağlamış olacak. Bu rakam pek çok bakanlığın bütçesini de geride bırakıyor. 2025 yılı bütçesinden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na 33 milyar 956 milyon lira, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 38 milyar 361 milyon lira ayrıldı. Yine Ticaret Bakanlığı'na 56 milyar 117 milyon lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na 64 milyar 643 milyon lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na 82 milyar 740 milyon lira ödenek oluşturuldu.

SANAYİ KURULUŞLARINA 603 MİLYAR LİRA DESTEK

Öte yandan, Hazine'den sanayi kuruluşları için iki yılda toplam 603 milyar liralık sübvansiyonu sağlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, elektrik ve doğal gaz faturalarının 2023 yılında 328 milyar lirası, 2024 yılının ilk 10 ayında ise 275 milyar liralık kısmı Hazine tarafından karşılandı. TÜİK'in 2023 yılı Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistiklerine göre; sanayide en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 27.9 ile elektrik oldu. Bu kalemi yüzde 24.6 ile katı fosil yakıtlar, yüzde 23.4 ile doğal gaz ve yüzde 12.6 ile petrol ürünleri izledi.