Tarım tek başına 2002 ihracatını solladı

Türk tarım ürünlerine dünyanın dört bir yanından rekor talep geliyor. Tarım sektörü, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, geçtiğimiz yıl 36,2 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına imza attı. Türkiye'nin ihracatının 36 milyar olduğu düşünülürse, geçtiğimiz yıl itibarıyla tarım ihracatı 2002 yılı ihracatını solladı. 2002'de yalnızca 3,7 milyar dolar tarım ihracatı gerçekleştiren Türkiye, 2024 tarım ihracatıyla 2002'deki tarım ihracatını yaklaşık 10 katına çıkarma başarısı gösterdi.

İKİ ALT SEKTÖRDE REKOR GELDİ

Tarım sektörü ihracatını 2023'e göre yüzde 3,3 artırmayı başarırken, toplam ihracattan yüzde 16 pay aldı. Tarım sektörünün alt dallarından yıl meyve sebze mamulleri 2,7 milyar dolarla, kuru meyve ve mamulleri ise 1,9 milyar dolarla ihracatla rekor performansa imza attı. Rekor kıran sektörlerin en fazla ihracat yaptığı ülkelere bakıldığında, ABD ve Almanya öne çıktı. Kuru meyve ve mamulleri sektöründe Almanya'ya 247,3 milyon dolarlık, meyve sebze mamullerinde ABD'ye 429,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. İller bazında bakıldığında İstanbul'dan meyve sebze mamulleri sektöründe 637 milyon dolarlık, İzmir'den kuru meyve ve mamulleri sektöründe 481,6 milyon dolarlık satış yapıldı.

MARKALAŞMAYLA KATMA DEĞER ARTACAK

Geçtiğimiz yıl Türkiye, tarım ürünlerini dünyanın birçok farklı coğrafyasına ihraç ederek yeni pazarlarda etkinliğini artırdı. Bu çeşitlilik, dış ticarette daha geniş bir perspektif sunarken, Türkiye'nin global tarım pazarındaki rekabet gücünü de güçlendirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, ihracatın artırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlık, önümüzdeki yıllarda daha fazla tarım ürününün katma değerli hale getirilmesi ve markalaşma çalışmalarının hızlandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

200'Ü AŞKIN ÜLKEYE TÜRK ÜRÜNÜ ULAŞIYOR

Tarım ürünleri ihracatında geniş bir coğrafyaya hitap eden Türkiye, ürünlerini ulaştırdığı ülke sayısını da hızla artırmaya devam ediyor. 1980 yılında büyük çoğunluğu komşular olmak üzere yalnızca 76 ülkeye tarım ihracatı gerçekleştiren Türkiye, 2002'de ise bu sayısı 150'ye çıkarttı. Geçtiğimiz yıl ise 213 ülkeye Türk ürünleri ulaştırıldı. Bu geniş ihracat ağı, Türkiye'nin tarım ürünlerinin dünya genelinde ne kadar talep gördüğünü ve ülkenin tarım sektöründeki rekabet gücünü de yansıtıyor.