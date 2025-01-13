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Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci için ara tatil cuma günü başlıyor.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 07:48, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 07:49
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Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk dönemi biterken öğrencilerin hem eğlenceli hem de sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerle öğretici zaman geçirmeleri amacıyla 13-16 Ocak tarihleri arasında 'Dönem Sonu Faaliyet Haftası' düzenlenecek. Faaliyet haftasında öğrencilere çok yönlü gelişimlerinin destekleneceği geniş bir etkinlik yelpazesi sunulacak.

HEP BERABER ORGANİZE EDİLECEK

Dönem sonu faaliyet haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikleri, öğretmenlerle öğrencilerden oluşan heyet organize edecek. E-Okul sosyal etkinlik modülüne yapılan veri girişleri, öğrencilerin sosyal etkinlik içerikli karnelerinde de yerini alacak. Bilgi yarışmalarından yetenek paylaşım saatine, hitabet oyunlarından sergilere, sosyal sorumluluk çalışmalarından, belgesel ve animasyon gösterilerine birçok etkinliğe yer verilen planlamalarla öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.

SÖYLEŞİ MÜNAZARA YARIŞMA

Pazartesi günü gönüllü öğretmen ve öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda atölye çalışmaları, sunumlar veya söyleşiler düzenleyecek. Salı günü, öğrenciler çeşitli meslek gruplarından uzman konuşmacıların yer alacağı etkinliklere katılacak. Çarşamba günü ise, dünya ve toplumsal konularda bilgi alışverişi yapılacak. Her sınıftaki öğrenciler arasında, hitabet yarışması düzenlenecek. Perşembe günü öğrenciler, yaptıkları bir iyiliği paylaşarak iyilik yapma kavramı üzerine konuşacak. 17 Ocak Cuma günü ise öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. İlkokul 1. sınıflarda ise karne yerine sosyal-duygusal öğrenme becerilerini de içeren gelişim raporu uygulamasına geçilecek.

Merve Safa Akıntür

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