Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı için gözaltı kararı
Beşiktaş Belediye Başkanı için gözaltı kararı
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
'Türkiye en önemli küresel büyüme pazarlarımızdan'
'Türkiye en önemli küresel büyüme pazarlarımızdan'
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2025 Aile Yılı' kapsamında beklenen müjdeleri bugün açıklıyor. Kadınlar için esnek çalışma modelleri hayata geçirilecek, genç yaşta evliliklere destek artırılacak, 'üç çocuk' politikası için önemli adımlar atılacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 07:51, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 07:53
Yazdır
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan '2025 Aile Yılı' kapsamında beklenen müjdeleri bugün açıklayacak. Yapılacak olan düzenlemelerle Türkiye'nin güçlü aile yapısı korunarak, geleceğe daha sağlam bir temel atılması hedefleniyor. Hükümet, aile kurumunu destekleyen düzenlemelerle, çocuk sayısını artırmayı ve kadınların iş-aile dengesini sağlamayı amaçlıyor. 2025 yılı boyunca bu politikalar, toplumsal yapıyı güçlendirmek adına birçok yenilikle desteklenecek. 'Aile Yılı' kapsamında, genç yaşta evlilikleri teşvik edecek destekler, esnek çalışma modelleri ve üç çocuk politikası için önemli adımlar devreye alınması bekleniyor.

3 ÇOCUK POLİTİKASINA TEŞVİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur' açıklamaları çerçevesinde 3 çocuk çağrıları teşvik edilecek. Üçüncü çocuğu yapan ailelere yönelik teşviklerin detayları ilerleyen süreçte netleşecek. Üç çocuk hedefi hem nüfus artışını desteklemek hem de güçlü bir aile yapısı oluşturmak için bir temel olarak görülüyor.

KADINLARA ESNEK ÇALIŞMA

Kadınların hem çalışma hayatında aktif rol alması hem de aile yaşamını sürdürebilmesi için esnek çalışma modelleri hayata geçirilecek. Esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma ve uzaktan çalışma yöntemleri teşvik edilecek. Bu düzenlemeler, kadınların iş hayatına katıldıklarında çocuk sahibi olmaktan vazgeçmemelerini hedefliyor.

AİLE YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye'de sezaryen oranları dünyadan çok daha yüksek konumda olmasından dolayı da normal doğuma teşvikler de yer alacak. Aile yapısını zayıflatmaya ve cinsiyetsizleştirmeye yönelik küresel saldırılara karşı değerleri öne çıkaran eğitim, kültür ve iletişim politikaları güçlendirilecek. Aile kurumundaki çözülme, doğurganlık hızının azalması, cinsiyetsizleştirme akımı başta olmak üzere sağlıklı nesillerin devamına tehdit oluşturan unsurlara karşı kararlılıkla çalışmalar yapılacak.

GENÇ EVLİLİKLERE DESTEK

  • Gençlerin evlilik sürecindeki finansal yüklerini hafifletmek amacıyla Aile Gençlik Fonu kapsamındaki destekler artırılacak. Genç yaşta evlenen çiftlere 2 yıl boyunca 0 faizle geri ödeme kredi imkanı sunulacak. Fon kapsamında sağlanan destek miktarının artırılması planlanıyor. Bu düzenlemelerle, evlenme yaşının düşürülmesi ve doğurganlık oranlarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca kadınların emeklilik süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla doğum borçlanma sürelerinde iyileştirmeler yapılacak. Ayrıca doğum iznine ilişkinde yeniden bir değerlendirme olması bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber