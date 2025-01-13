Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan '2025 Aile Yılı' kapsamında beklenen müjdeleri bugün açıklayacak. Yapılacak olan düzenlemelerle Türkiye'nin güçlü aile yapısı korunarak, geleceğe daha sağlam bir temel atılması hedefleniyor. Hükümet, aile kurumunu destekleyen düzenlemelerle, çocuk sayısını artırmayı ve kadınların iş-aile dengesini sağlamayı amaçlıyor. 2025 yılı boyunca bu politikalar, toplumsal yapıyı güçlendirmek adına birçok yenilikle desteklenecek. 'Aile Yılı' kapsamında, genç yaşta evlilikleri teşvik edecek destekler, esnek çalışma modelleri ve üç çocuk politikası için önemli adımlar devreye alınması bekleniyor.

3 ÇOCUK POLİTİKASINA TEŞVİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur' açıklamaları çerçevesinde 3 çocuk çağrıları teşvik edilecek. Üçüncü çocuğu yapan ailelere yönelik teşviklerin detayları ilerleyen süreçte netleşecek. Üç çocuk hedefi hem nüfus artışını desteklemek hem de güçlü bir aile yapısı oluşturmak için bir temel olarak görülüyor.

KADINLARA ESNEK ÇALIŞMA

Kadınların hem çalışma hayatında aktif rol alması hem de aile yaşamını sürdürebilmesi için esnek çalışma modelleri hayata geçirilecek. Esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma ve uzaktan çalışma yöntemleri teşvik edilecek. Bu düzenlemeler, kadınların iş hayatına katıldıklarında çocuk sahibi olmaktan vazgeçmemelerini hedefliyor.

AİLE YAPISI GÜÇLENDİRİLECEK

Türkiye'de sezaryen oranları dünyadan çok daha yüksek konumda olmasından dolayı da normal doğuma teşvikler de yer alacak. Aile yapısını zayıflatmaya ve cinsiyetsizleştirmeye yönelik küresel saldırılara karşı değerleri öne çıkaran eğitim, kültür ve iletişim politikaları güçlendirilecek. Aile kurumundaki çözülme, doğurganlık hızının azalması, cinsiyetsizleştirme akımı başta olmak üzere sağlıklı nesillerin devamına tehdit oluşturan unsurlara karşı kararlılıkla çalışmalar yapılacak.

GENÇ EVLİLİKLERE DESTEK

Gençlerin evlilik sürecindeki finansal yüklerini hafifletmek amacıyla Aile Gençlik Fonu kapsamındaki destekler artırılacak. Genç yaşta evlenen çiftlere 2 yıl boyunca 0 faizle geri ödeme kredi imkanı sunulacak. Fon kapsamında sağlanan destek miktarının artırılması planlanıyor. Bu düzenlemelerle, evlenme yaşının düşürülmesi ve doğurganlık oranlarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca kadınların emeklilik süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla doğum borçlanma sürelerinde iyileştirmeler yapılacak. Ayrıca doğum iznine ilişkinde yeniden bir değerlendirme olması bekleniyor.

Resul Ekrem Şahan