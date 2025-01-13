Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme

Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet verip, ihaleleri organize ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerince yapılan çalışmalarda Aziz İhsan Aktaş da yakalanarak gözaltına alındı.

Böylece soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da olduğu gözaltına alınan şüpheli sayısı 40'a ulaştı.

Ekiplerin aranan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca belirlenen 47 şüpheli arasında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve cezaevinde bulunan Ahmet Özer de bulunuyor.