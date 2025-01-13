Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı

Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesi tutuklandı.

KAYYUM GÖREVLENDİRİLMESİ

İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi'ne kayyum görevlendirilmesi yapıldı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

Soruşturmada adı geçen Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.