Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
DEM Parti Mersin İl Örgütü, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile belediye meclis üyelerinin tutuklandığını bildirdi. İçişleri Bakanlığı'nca Hoşyar Sarıyıldız'ın yerine Akdeniz Kaymakamı Seyit Şener belediye başkan vekili olarak atandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 08:07, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 09:49
Mersin'de terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız ile 4 belediye meclis üyesi tutuklandı.DEM Partili Belediye Başkanı ve 4 meclis üyesi tutuklandı
KAYYUM GÖREVLENDİRİLMESİ
İçişleri Bakanlığı tarafından Akdeniz Belediyesi'ne kayyum görevlendirilmesi yapıldı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, Akdeniz Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirdi.
Soruşturmada adı geçen Nuriye Arslan, Özgür Çağlar, Hikmet Bakırhan ve Neslihan Oruç da geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.