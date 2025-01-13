Hakkari'de deprem oldu

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bildirimde Korgan mevkiinde meydana gelen depremin derinliği 4.5 kilometre olarak ölçüldü.

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