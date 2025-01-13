Hakkari'de deprem oldu
Hakkari'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 08:15, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 08:16
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde saat 08.01'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan bildirimde Korgan mevkiinde meydana gelen depremin derinliği 4.5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) January 13, 2025
KORGAN-SEMDINLI (HAKKARI) https://t.co/NCyzgPyTeh
13.01.2025, 08:01:26 TSİ
Büyüklük: 3.5
Derinlik: 4.5 km#Kandilli