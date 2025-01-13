Bakanlıktan açıklama: İnternet alışverişlerinde iade hakkı kalktı mı?
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan alışverişlerde "cayma hakkı"nın kaldırıldığına dair çıkan haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Bakanlık, cayma hakkına ilişkin değişikliklerin 2026'ya ertelendiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 22:05, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 22:06
Ticaret Bakanlığı, internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin "cayma hakkı"nın kaldırıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bakanlıktan söz konusu haberlere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Dönem dönem gündeme gelen 'internet üzerinden yapılan belli alışverişlere ilişkin cayma hakkı'nın kaldırıldığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu ürünlerde cayma hakkında değişikliğe dair maddelerin uygulanması kararı, 10 Ağustos 2024'te Resmi Gazete'de yayınlanan 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre 1 Ocak 2026'ya ertelenmiştir".