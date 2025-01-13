Tarımda Teknoloji Atağı Hız Kesmiyor!

Tarımda üretim artışının anahtarı teknolojide!

Dünya nüfusunun sürekli artması ve kentleşme, beslenme sorununu hep gündemde tutmaya devam ediyor ve devam edecek görünüyor. Bu durum, tarımsal üretimde artışı zorunlu kılıyor. Verim artışında sürekliliğin sağlanması için yapılan tüm faaliyetlerin temelinde bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler başı çekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığının birçok birimi tarımda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek teknolojiyi sahaya yansıtıyor ve üretimin artmasına katkıda bulunuyor.

Tarımsal alanların sınırlılığı, su miktarının kısıtlılığı, iklim değişkenliğinin olumsuz etkileri, hastalık ve zararlıların artması, toprak yapısının giderek bozulması ve verimsizleşmesi tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Bu sorunların belli oranda önüne geçmek ve üretim artışını devamlı kılmak için tarımsal çalışmalara teknolojinin daha hızlı bir şekilde dahil edilmesini sağlamak, tarımın en önemli gündem maddelerinden biridir.

Tarımsal teknolojiyi çalışmaların içine dahil eden tarım kuruluşları; hastalıkla mücadele test birimleri, iklimin olumsuz etkilerine çözüm arayan kuraklık test merkezleri, ürün kalite ölçüm test merkezleri, ıslah ve hastalık çalışmalarında biyoteknolojinin etkin bir şekilde kullanılması, daha hassas ve işlevsel tohum eleme üniteleri, erken uyarı ve takip sistemleri gibi teknolojik fonksiyonlu unsurların tarımda aktif bir şekilde kullanılması son zamanlarda tarımsal üretimin artışına önemli katkılar sunmaktadır.

Teknoloji tarımın her alanını etkin hale getiriyor

Teknolojinin tarımın içinde asli bir unsur olarak yer almasıyla birlikte, tohum ve ürün kalitesi artmakta, hastalık ve zararlıların önüne, önemli ölçüde geçilebilmekte, kurağa dayanıklı bitkiler ıslah edilebilmekte, ürün kaybı en aza indirilebilmektedir. Tarımsal üretimde tescil, sertifikasyon uygulamalarının uluslararası düzeye gelmesinde, ülkemizin bitkisel ticari ürün yelpazesinde dünyada tercih edilen ürünler arasında yer almasında teknolojinin etkisinin büyük olduğu söylenebilir. Tarımda üreticinin işlerini kolaylaştıracak teknolojik ürün ve buluşların sayısının artması bu alanda önemli bir bilinç ve kültürün oluştuğunun göstergesi olarak değerlendirilmelidir.

Teknolojik uygulamalarla elde edilen yöntemlerin ve ürünlerin sonraki nesillere aktarılacak şekilde kayıt altına alınması, ürün numunelerinin Biyoçeşitlilik Merkezlerinde muhafaza edilmesi, ürünlerin tescillenerek, güven onayı alarak ülkemiz insanının ihtiyaçlarını karşılaması, tarımsal ürünlerin ekonomik getirisinin artması tarımın teknolojiyi iyi kullandığının göstergesi olarak değerlendirilmektedir.

Tarımda teknoloji kullanımında, üretime katkının yanında tarım teknolojisinde uluslararası uygulamalı eğitim verebilecek seviyeye ulaşılmış olması, tarımın geleceği açısından bu alandaki ümitleri tazelemektedir.

Akıllı Tarım Teknolojileri artık tarımın olmazsa olmazı olmuş durumda

Tarımsal üretimde çevreye verilecek zararı en aza indirerek mevcut tarım alanlarının korunmasını sağlamak için akıllı tarım teknolojilerinin kullanımı da özel sektör ve Tarım Bakanlığının öncülüğünde ülkemizde yaygınlaşmaktadır. İklim açısından erken uyarı sistemleri, bitkinin ve toprağın ihtiyaç duyduğu besin elementlerinin zamanında ve doğru belirlenmesinde önemli bir rol üstenen akıllı tarım teknolojileri, ilaçlama ve gübreleme esnasında kullanılan kimyasalları olabildiğince aza indirerek çevreyi ve tarımın alt yapısını koruyarak üretim sürecinin sağlıklı ve sürekli olmasını sağlamaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş Enerji Santralleri tarımda hızı artırıyor

Teknolojiyi tarımda etkin bir şekilde kullanırken ihtiyaç duyulan enerjinin Güneş Enerjisinden sağlanmasının yaygınlaşması, üretimi artırmada önemli bir avantaj olmasının yanında ürün maliyetini düşürmeye katkıda bulunması yönüyle de önemli bir kazanımdır. Ülkemiz coğrafi şartları dahilinde en temiz ve en uygun yenilenebilir enerji kaynağı olan Güneş Enerji Santralleri (GES), tarımda bir çok kuruluşun ortak çalışmaları ile sayısı her geçen gün artmaktadır. Sayısı artan GES'lerin enerji ihtiyacını karşılama açısından tarıma büyük katkı sağladığı ve sağlayacağı bir gerçektir.

Tarımda kullanılan teknolojilerin, ürün artışında ve kalitesinde gözle görülür etki oluşturduğu, üretime hız ve tutarlı bir büyüme kazandırdığı, kimyasal kullanımını azalttığı, çevreyi ve kaynakları koruyan çalışmaların önünü açtığı, suyu daha ekonomik kullandırdığı, kaynak israfını önlediği, tarımsal ürün takibinin daha sağlıklı yapılmasına yardım ettiği, kısaca tarımsal üretimde ekimden hasata hatta sofraya kadar ürün zincirinde büyük avantajlar sağladığı görünen ve konuşulan bir gerçek olarak gündem olmayı hak etmektedir.

Ali Can GÖKSOY