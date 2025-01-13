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Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife

Yüksek Hızlı Tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren bilet tarifesi zamlandı. 13 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarifeye göre Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti yüzde 44,4 zamlanarak 540 liradan 780 liraya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD) tren bileti fiyatlarında yapılan zam oranının enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında olduğunu ifade etti. İşte hatlara göre 2025 YHT bileti fiyatları...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 09:34, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:00
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Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD), yüksek hızlı tren (YHT), ana hat ve bölgesel tren hatları bilet fiyatlarına zam geldiğini duyurdu.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre; tren biletlerine "enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oran ile güncelleme" yapıldı.

Bugün (13 Ocak 2025) yürürlüğe giren zamlı tarifeye göre; Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren bileti fiyatı yüzde 44,4 oranında artılarak 540 liradan 780 liraya çıkarıldı.

Yüksek Hızlı Tren'de Ankara - Konya güzergahında bilet fiyatları ise yüzde 44 oranında zamlanarak 250 liradan 360 liraya yükseltildi.

Ankara - Eskişehir Yüksek Hızlı Tren biletine ise yüzde 39 zam yapıldı. Bu hatta bilet fiyatları 280 liradan 390 liraya çıkarıldı.

TCDD Temmuz 2024'te Yüksek Hızlı Tren fiyatlarına yüzde 25,6 zam yapmıştı.

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