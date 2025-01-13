Özgür Özel: Belediye Başkanımızın yanındayız

İstanbul'da bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında olduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Akpolat, Balıkesir'deki yazlığında jandarma tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şüpheliler arasında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de bulunuyor.

ÖZGÜR ÖZEL: AKPOLAT'IN YANINDAYIZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akpolat'ın gözaltına alınmasına sosyal medyada yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

CHP lideri, "Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması, siyasallaşan adalet sistemindeki hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır." ifadelerini kullandı.

Akpolat'ın yanında olduklarını ve birlikte mücadele edeceklerini söyleyen Özel, "Çağrıldığında ifadeye gelecek olan Başkanımızı FETÖ yöntemleriyle gözaltına almak, itibarsızlaştırmaya çalışmak acizliktir." dedi.

ÖZGÜR ÇELİK: CHP İTİBAR SUİKASTİYLE ZAYIFLATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Partiden ilk açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten geldi.

Çelik, CHP'nin itibar suikastiyle zayıflatılmaya çalışıldığını söyledi.

"Yine bir şafak operasyonu, yine bir kumpasla karşı karşıyayız." diyen CHP'li Özgür Çelik, "Biz belediye başkanlarımızın arkasındayız. Tüm bu yapılanların başkanlarımızı değil, siyaseti ve Türkiye'yi esaret altına almayı hedeflediğinin farkındayız. Bu ülkede kol gezen fakirliği, çaresizliği, halkın feryadını böyle örtemezsiniz!" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: NİYETİ HUKUK OLMAYANIN USULÜ DE HUKUK OLMAZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Akpolat hakkında alınan gözaltı kararına tepki gösterdi.

İmamoğlu, "İstenildiği an gelip ifade verebilecek, hesap verebilecek kamu görevlileri, belediye başkanları sabahın köründe evlerinden 'operasyon' ile gözaltına alınıyor, yandaş medyaya kamuoyu oluşturmak için servis edilecek bilgiler dağıtılıyor, gizlilik kararı alınarak doğru bilgiye erişim engelleniyor. Sonra geriye komik bile denemeyecek gerekçeler kalıyor." ifadelerini kullandı.

Akpolat ve diğer belediye yöneticileri için de bu sürecin işletildiğini söyleyen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu senaryo ile algı oluşturmaya çalışanlar bilsinler ki kimseyi ikna edemediniz, edemeyeceksiniz. Niyeti hukuk olmayanın usulü de hukuki olmaz. Belediye Başkanımızın yanındayız, hukuki süreci sonuna kadar takip edecek bütün hukuksuzlukları teşhir edeceğiz."