Borsa günü düşüşle tamamladı

Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Bakan Işıkhan ile Ankara Büyükşehir arasında 'tuvalet' polemiği
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Yeni evleneceklere faizsiz kredide şartlar neler?
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Bakan Kacır açıkladı: İkiz Dönüşüm ve Yapay Zeka için yeni destek
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Beşiktaş Belediye Başkanının gözaltına alındığı soruşturmada yeni gelişme
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Akaryakıta çifte zam! Motorin 50 TL'yi görebilir
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'maaş kesintisi' açıklaması
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
'38 yaşında EYT'den emekli olanları izah etmek zor'
Bakan Bolat: Cari işlemler açığı tahminlerin altına gerilemiştir
Bakan Bolat: Cari işlemler açığı tahminlerin altına gerilemiştir
Asgari ücrete ara zam olur mu?
Asgari ücrete ara zam olur mu?
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
'Türkiye en önemli küresel büyüme pazarlarımızdan'
'Türkiye en önemli küresel büyüme pazarlarımızdan'
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,79 değer kaybederek 9.733,17 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 18:30, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 18:48
Yazdır

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 177,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 96,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,95, holding endeksi yüzde 2,98 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,92 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 3,13 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yılın ikinci yarısında devam edeceğine yönelik fiyatlamalarla negatif bir seyir öne çıkarken, bu hafta gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Yurt içinde bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 2 milyar 871 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 3 milyar 443 milyon dolarlık fazla oluştu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Japonya'da dış ticaret dengesinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.650 puanın destek, 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber