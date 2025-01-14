Dolar günü 35,49 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 35,49 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ocak 2025 17:26, Son Güncelleme : 14 Ocak 2025 17:28
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|35,4970
|35,4980
|35,4930
|35,4940
|Avro
|36,2290
|36,2300
|36,4040
|36,4050
|Sterlin
|43,0780
|43,0830
|43,1450
|43,1550
|İsviçre frangı
|38,6800
|38,6900
|38,7500
|38,7600
|ANKARA
|ABD doları
|35,4670
|35,5470
|35,4630
|35,5430
|Avro
|36,1890
|36,2690
|36,3640
|36,4440
|Sterlin
|43,0180
|43,2280
|43,0850
|43,2950