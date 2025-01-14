Dolar günü 35,49 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 35,4970 35,4980 35,4930 35,4940 Avro 36,2290 36,2300 36,4040 36,4050 Sterlin 43,0780 43,0830 43,1450 43,1550 İsviçre frangı 38,6800 38,6900 38,7500 38,7600 ANKARA ABD doları 35,4670 35,5470 35,4630 35,5430 Avro 36,1890 36,2690 36,3640 36,4440 Sterlin 43,0180 43,2280 43,0850 43,2950