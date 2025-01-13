İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırılan işçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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