İşçi servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var
Balıkesir'in Gönen ilçesinde işçileri taşıyan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 10:12, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:12
Alınan bilgiye göre, H.D. idaresindeki 10 S 29088 plakalı işçi midibüsü, Gönen-Bandırma kara yolunun Taştepe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araçta bulunan 25 kişi yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma ve Gönen devlet hastanelerine kaldırılan işçilerden 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.