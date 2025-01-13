Özel görüşmede açık açık sordu: 'AK Parti ile gizli pazarlık mı var?'

İçeriğine dair fazla bilgi aktarılmayan CHP-DEM görüşmesinin detaylarına dair ayrıntılar netleşmeye başladı. Görüşmede Özgür Özel'in DEM'lilere "anayasa uzlaşması" iddiasını yönelttiği bildirildi.

NET CEVAP ALINDI

Oksijen gazetesinden Gökçer Tahincioğlu'nun aktardığına göre, DEM Partililerle yapılan görüşmede Özgür Özel'in açıktan, "AK Parti ile yeni anayasa konusunda uzlaşıp uzlaşmadıkları" sorduğu gündeme getirdiği kaydedildi.

DEM Partililerin CHP'li Özel'e "Konuşulmadı bile" cevabını verdiği ifade edildi.

Anayasa pazarlığı iddiası böylelikle birinci ağızdan net şekilde yalanlanmış oldu.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyetin ziyaret, CHP lideri Özgür Özel'in makamında gerçekleşti. Görüşmeye CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katıldı.