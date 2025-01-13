Hayat kurtarmak isterken kendi hayatı değişti: 15 yıldır yatağa mahkum

Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Tren biletlerine zam! İşte YHT'de yeni tarife
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Emekli zam farkı için şubatı bekleyecek
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı: Eş başkanlar tutuklandı
Beşiktaş Belediye Başkanı için gözaltı kararı
Beşiktaş Belediye Başkanı için gözaltı kararı
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Erdoğan bugün açıklıyor: Aile için müjdeler
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Birinci dönem bitiyor: Okula eğlenceli ara
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
Çiftçiye rüzgar ve güneş enerjisi için yüzde 70 hibe
'Türkiye en önemli küresel büyüme pazarlarımızdan'
'Türkiye en önemli küresel büyüme pazarlarımızdan'
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
DYS sistemine uzmanlar ne dedi?
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
Edirne'de motosiklet ve scooter yasaklandı
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
İnternetten alışverişte iade hakkı kaldırıldı mı?
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
'Kayıt dışı'na 7,4 milyar lira ceza kesildi
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mersin'de 2.500 ton patatesin imhası devam ediyor
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ifade verecek
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Bingöl Valiliği: Kadın sporculara toplu saldırı iddiaları asılsız
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
Meclis'te emekli maaşı mesaisi başlıyor
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
E-imza çetesi, lise mezunlarını avukat yapmış
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
Soğuk hava tansiyonu yükseltiyor
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
İstanbul'da ortak yazılı skandalı: 6 okulda yazılılar yeniden yapılacak
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Gazze işgali sonrası boykotlar işe yaradı: Dev şirketlerin satışları düşüşte
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Dünyanın en güçlü orduları: İşte Türk ordusunun sıralaması
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Konut sektöründe yeni kredi kampanyası beklentisi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Bakanlık yanıtladı: İşte 11 soruda yeni 'depozito' sistemi
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Emek Pazarı: Emekliler 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
Memur zammı sosyal yardım ödemelerini de artırdı! İşte yeni tutarlar
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
2024'te en çok eleman istihdam edilen meslekler
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Restoran fiyatları otelleri solladı!
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Dernek ve vakıfları DDK'a denetleyecek
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hayat kurtarmak isterken kendi hayatı değişti: 15 yıldır yatağa mahkum

Diyarbakır'da 2010 yılında 3 kişinin öldüğü ambulans kazasında yaralanan sağlık personeli Oğuz Boydak, Elazığ'da 15 yıldır yatağa mahkum şekilde hayatını sürdürüyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 10:44, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:47
Yazdır
Hayat kurtarmak isterken kendi hayatı değişti: 15 yıldır yatağa mahkum

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 112 acil servis görevlisi iken gittiği bir vakada ambulansın kaza geçirmesi sonucu yaralanan Oğuz Boydak, Elazığ'daki baba evinde 15 yıldır yatağa bağımlı şekilde yaşıyor. Nisan 2010'da meydana gelen ambulans kazasında 3 kişi hayatını kaybederken ambulans şoförü ve sağlık personeli Oğuz Boydak ağır yaralanmıştı.

Trafik kazasında ağır yaralanan Boydak, Diyarbakır'da tedavi görmesinin ardından Sağlık Bakanlığının destekleriyle ambulans uçak ile önce Ankara'ya ardından da Samsun'da bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kafa travmasından dolayı yıllarca şehir dışında bulunan hastanelerde tedavi edilen Boydak, 2020 yılında Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine robotlu tedavinin gelmesinin ardından memleketi Elazığ'a dönerek burada tedavi görmeye başladı. Yaşadığı trafik kazası sonrası Oğuz Boydak 15 yıldır yatağa mahkum şekilde yaşamını sürdürmeye devam ediyor.

"Oğuz'da kafa travması oldu"

2010 yılında Diyarbakır Kocaköy'de görevi sırasında gece Diyarbakır merkeze hasta götürürken ışıksız bir traktör ile ambulansın çarpışması sonucu kaza yaptığını belirten Oğuz Boydak'ın babası Adnan Boydak, "Kazayı duyar duymaz biz Elazığ'dan hemen oraya gittik. Hastaneye gittiğimizde oğlum yoğun bakımdaydı. Bir ay boyunca orada kaldı. Ondan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans uçakla Ankara'ya götürdük. Oğuz'un yanında doktor, hasta ve hasta yakını vefat etti. Şoför ve Oğuz da yaralı olarak kurtarıldı. Oğuz'da kafa travması oldu.

Oradaki doktorlar fazla bir ümit vermedi ama biz sürekli gerek özel gerekse de devlet hastanelerine müracaatta bulunduk ve tedavi ettirdik. Oğlum kaza yaptıktan sonra 14 yıldır yatakta ve halen daha devam ediyor. Biz Oğuz'u Ankara'da tedavisini bitirdikten sonra 10 yıla yakın Samsun'da özel bir hastaneye götürdük. Burada faydalarını gördük ve 10 yıl boyunca robot desteği ile yardım alıyordu. 2020 yılından sonra, Elazığ Şehir Hastanesinde de robotlu tedavi olunca, buraya getirdik ve 2 sene boyunca burada tedavi ettirdik. Şuan da evdeyiz fakat haftanın 2 günü devletimiz tarafından fizik tedaviye götürülüyor 2 günde ben parasını vererek tedavi ettiriyorum. Oğlum 15 yıldır yatağa mahkumdur, onun dışında sandalyede oturtuyoruz ve egzersizler yaptırıyoruz fakat halen ciddi manada bir gelişme olmadı" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber