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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 53 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 53 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 16:52, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:10
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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 53 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 53 bin lira, en yüksek 3 milyon 73 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,2 düşüşle 3 milyon 53 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 3 milyon 59 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 699 milyon 706 bin 826 lira, işlem miktarı ise 1.209,15 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 732 milyon 409 bin 592 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış3.059.000,002.692,50
En Düşük3.053.000,002.685,00
En Yüksek3.073.000,002.700,00
Kapanış3.053.000,002.686,00
Ağırlıklı Ortalama3.062.112,072.694,78
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.699.706.826,46
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.209,15
Toplam İşlem Adedi58

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