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Araçtaki cep telefonu ve paraları çaldı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısında 24 yaşındaki Onurcan D.E., S.A.'nın park ettiği cipten 600 lira, 10 avro ve cep telefonu bulunan çantayı çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 11:02, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:03
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Araçtaki cep telefonu ve paraları çaldı

Olay, 28 Aralık saat 19.00 sıralarında Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde meydana geldi. E.S.A., cipini Adnan Menderes Bulvarı'na park edip, arkadaşlarıyla birlikte oturmak için Seyhan Baraj Gölü kıyısına gitti. Bu sırada aracı takip eden Onurcan D., kilitli olmayan kapıyı açıp, ön koltuktaki içinde 10 avro, 600 lira, ziynet eşyası ve cep telefonu bulunan çantayı çalıp, bölgeden ayrıldı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Aracına döndüğünde hırsızlığı fark eden E.S.A., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki kamera görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirledi. Onurcan D., evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde, çaldığı parayı harcadığını, cep telefonunu ise sattığını öne süren Onurcan D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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