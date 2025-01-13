Genç kıza motosiklet böyle çarptı... Kaza anı kamerada
İstanbul Esenyurt'ta yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, motosikletin çarpmasıyla yere fırladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 11:21, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:49
Hafif sıyrıklarla atlatılan kaza anı kameraya yansıdı.
Olay, dün Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Okuldan çıkan genç kız, yolun karşısına geçmek istedi.
O sırada akan trafikte dikkatsizce yola fırlarken, bir motosiklet kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.