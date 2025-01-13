Genç kıza motosiklet böyle çarptı... Kaza anı kamerada

O sırada akan trafikte dikkatsizce yola fırlarken, bir motosiklet kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen genç kız olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

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