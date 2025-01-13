Asgari ücrete ara zam olur mu?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Belediyelerin SGK'ya olan borçlarını açıklayan Işıkhan, 'Asgari ücrete ara zam gelir mi?' sorusuna da cevap verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk ekranlarında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Belediyelerin SGK borçalarına ilişkin açıklama yapan Işıkhan, en borçlu belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu söyledi. Belediyelerin borçları ödeme noktasında irade göstermediğini savunan Işıkhan, tahsilat oranının da bu nedenle düştüğüne dikkat çekti.

En borçlu belediye İzmir

SGK'ya en borçlu belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirten Işıkhan, borcun 12 milyar lira olduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda borcunun 2 bin kat arttığına dikkat çekti.

ABB'nin borcu 5 yılda 55 kat arttı

En borçlu ikinci belediyenin İzmir'den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu açıklayan Işıkhan, Ankara'nın borcunun 8,7 milyar liraya ulaştığını borcun 5 yılda 55 kat arttığını söyledi.

Emekli maaşı ödemeleri ve sağlık hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için bu ihtiyaçların karşılanması gerektiğini belirten Bakan Işıkhan, SGK'ya gayrimenkulle ödeme tekliflerinin reddedildiği iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gayrimenkulle ödeme iddiaları

CHP'li belediyeler borçları gayrimenkulle ödemek istemiş ancak teklifin reddedildiğini belirtmişlerdi. Bakan Işıkhan ise CHP'li belediyelerin borçlarını kapatmak için teklif ettiği gayrimenkullerin hipotekli olduğunu, bu nedenle de borç tahsilatının yapılamadığını belirtti.

Asgari ücrete ara zam gelir mi?

Bakan Işıkhan, yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olan asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğine ilişkin de şöyle konuştu:

"Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak başka bir durumla karşı karşıya kalırsak, böyle bir ihtiyaç hasıl olursa temmuz ayında tekrar güncelleme gelebilir. Ancak bu noktada asgari ücreti bir yıl süreyle belirledik. Amaç vatandaşımızın satın alma gücünü korumak. Ancak ben 2025 yılının meyveleri toplayacağımız bir yıl olacağına inanıyorum."

'Uluslararası İstihdam Stratejesi' geliyor

İstihdama yönelik yeni bir politika izlediklerini belirten Bakan Işıkhan, 88 maddelik bir eylem planı ile 'Uluslararası İstihdam Stratejesi' belirlediklerini açıkladı.

İş gücü piyasasına yönelik planın şubat ayında açıklanacağını ifade eden Işıkhan, bu kapsamda yeşil ve dijital dönüşüm ile beceri uyumunun artırılacağını söyledi.

Bakan, sosyal koruma ve sosyal yardımların da istihdam üzerindeki etkilerine dikkat çekerek kapsayıcı istihdama yöneldiklerini, kırsal alanda da sürdürülebilir istihdamın önceliklendirildiğini belirtti.