'Keyfi Hakime' HSK cezayı kesti! Davaları geciktirdi, mağduriyet yarattı

Hakim Merve Y'nin, 2019'da Karamürsel Asliye Ceza Mahkemesinde C.A.'nın yargılandığı davada, usul ve yasaya aykırı davrandığı, gerekçeli kararı 9 ay geçmesine rağmen yazmadığı, Karamürsel Asliye Ceza Mahkemesinin 2020, 2021 ve 2022'deki dava dosyalarını işlemsiz ve sürüncemede bıraktığı tespit edildi. Aynı mahkemede 1 Eylül 2020 ile 22 Eylül 2022 tarihleri arasında görev yapan Merve Y. 275 dosyada iddianamenin değerlendirilmesini 419 güne varan sürelerle geç yaptığı, 85 dosyada tensip zaptını 295 güne varan sürelerle geç hazırladığı, 324 dosyada karar verdiği ancak 657 güne varan sürelerle gerekçelerini yazmadığı belirlendi. 23 basit yargılama usulüne tabi soruşturmada karar verilen dosyada tebligat veya başka bir işlem beklenilmeksizin kararı 553 güne varan sürelerle geç verdiği, 32 dosyada kesinleştirme ve infaza verme işlemlerini 690 güne varan sürelerle geciktirdiği ortaya çıktı.

USUL VE YASAYA AYKIRI DAVRANDI

2021'de U.A.'nın yargılandığı davada usul ve yasaya aykırı davrandığı öğrenilen Hakim Merve Y., sanığın tahliyesi ile Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri imza atmasına ilişkin süresiz ve gerekçesiz şekilde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdiği, İstinaf neticesinde verilen kaldırma kararının aksine aynı cezaya hükmettiği gibi, 16 Temmuz 2021 tarihli kararın gerekçesini yazmadığı, adli kontrol tedbiri uygulanmasına ilişkin karara karşı tarafın itiraz etmesi üzerine ara karar vermediği ve dosyayı itirazın değerlendirilmesi için Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine göndermediği öğrenildi.

888 GÜNE KADAR DOSYALARI GECİKTİRDİ

Hakimin karara bağladığı toplam 463 dosyadan 51'inin 377 gün, 33'ünü 531 gün, 209'unu 807 güne varan sürelerle toplamda 293 adet dosyanın 807 güne varan sürelerle gerekçesini geç yazdığı veya halen yazmadığı belirlendi. Yine karara bağladığı dosyalarda ise 26 dosyada ise 975 güne varan sürelerle kesinleştirme işlemlerini yapmayarak infaza göndermediği kaydedildi. 2021'de Ç.K. ve E.M.'nin tarafı olduğu ve Karamürsel Asliye Ceza Mahkemesinin 2020'de görülen dava kapsamında Hakim Merve Y'nin, 24 Mart 2022'de karar vermesine rağmen aradan geçen 21 aylık süreçte gerekçeli kararı henüz yazmadığı öğrenildi.

4 YILA KADAR VARAN SÜREDE GEREKÇELİ KARAR YAZMADI

Kastamonu Hakimi Merve Y., görev yaptığı Karamürsel Asliye Ceza Mahkemesinde 1 Eylül 2020 ile 28 Temmuz 2023 tarihleri arasında vermiş olduğu 291 adet kararın gerekçesini 28 Temmuz 2023 tarihinde mahkemeden ayrılmasına rağmen yeni görev yerinde 6 Kasım 2024'e kadar yazmadığı, karara bağladığı toplam 291 dosyadan 149'unun 2 yıla kadar gerekçesini yazmadığını, 101 dosyada da 4 yıldır halen gerekçelerini yazmadığı ortaya çıktı.

MESLEKTEN UZAKLAŞTIRILDI

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, "ölüm harici, kararı veren hakimin gerekçeli kararı yazmakla mükellef olmasına" rağmen görev sürecinde dava dosyalarını işlemsiz ve sürüncemede bırakarak görevini yerine getirmeyen Hakim Merve Y., Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Kerim CENGİL