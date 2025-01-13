Ağır ticari araç satışlarında 2024'te düşüş yaşandı

Ağır Ticari Araçlar Derneği'nin (TAİD) yayınladığı "Ağır Ticari Araçlar Basın Bülteni 2024 Aralık Ayı" bültenine göre 2024 yılı, ağır ticari araç pazarında 2023 yılına kıyasla %10'luk bir daralma yaşandı. Geçen yıl toplam 39 bin 958 araç satıldı.

Rapora göre, çekici satışları %25 azalarak 18 bin 399 adet olarak kaydedildi. 16 ton ve üzeri kamyon satışları ise %8 artış göstererek 14 bin 848 adede ulaştı. 16 ton altı kamyon satışları da %11 oranında artarak 6 bin 711 adede yükseldi. Geçen yıl, semi-treyler araç pazarındaki satışlar %43 oranında düştü ve toplam 8 bin 331 adet satıldı.

Ağır ticari araç pazarı aralıkta geriledi

2024 yılı aralık ayında ağır ticari araç pazarı, 2023 yılı aralık ayına göre %3 azalarak 5 bin 224 adete geriledi. Aralık ayında çekici satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %7 düşerek 2 bin 246 adete indi. 16 ton ve üzeri kamyon satışları ise %11 oranında azalarak bin 825 adet olurken, 16 ton altı kamyon satışları %28 artarak bin 153 adete yükseldi.

Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üzeri kamyon/çekici), son 10 yılın Aralık ayı ortalama satışlarına göre %14 artış gösterdi. Çekici satışları, son 10 yılın Aralık ortalamalarına göre %7 artarken, kamyon satışları %23 oranında bir yükselme gösterdi. Toplam semi-treyler araç pazarı, Aralık ayında %5 oranında azalarak 988 adetle tamamlandı.