AKOM tarih verdi! İstanbullulara uyarı
İstanbul ve çevresinde soğuk hava dalgası etkisini artırarak devam ediyor. AKOM'un yaptığı açıklamaya göre, İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının Perşembe gününe kadar etkili olacağı belirtildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 11:47, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:25
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde soğuk hava etkili olmaya devam edecek.
İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.
AKOM'un raporuna göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde aralıklarla yağmur, yer yer kuvvetli sağanak yağışların görüleceği, sıcaklıkların ise 4-8°C arasında kış değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor.