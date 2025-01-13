AKOM tarih verdi! İstanbullulara uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde soğuk hava etkili olmaya devam edecek.

İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının Perşembe gününe kadar sürmesi bekleniyor.

AKOM'un raporuna göre, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde aralıklarla yağmur, yer yer kuvvetli sağanak yağışların görüleceği, sıcaklıkların ise 4-8°C arasında kış değerlerinde seyredeceği tahmin ediliyor.