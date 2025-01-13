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Genç avukat cama çıkıp atlamaya kalktı! O anlar yürekleri ağza getirdi

Samsun'da bunalıma giren kadın avukat, 12. kattaki evlerinin balkonunda atlamaya kalktı. Annesi tarafından ikna edilen kadının camdaki anları yürekleri ağza getirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 11:50, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 13:06
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Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda sabah saat 07.45'te Samsun Barosu avukatlarından H.D.T.(30), girdiği bunalım sonucu 14 katlı sitenin 12. katındaki evlerinin balkonunda intihara teşebbüs etti.

ANNESİ İKNA EDEREK İÇERİ SOKTU

Olayı fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı. Eve giden polise de bir sıkıntı olmadığını söylediler.

YENİDEN İNTİHARA KALKIŞTI

İtfaiye, polis ve ambulans olay yerinden ayrılır ayrılmaz H.D.T. yine balkondan sarkıp intihara kalkıştı. Olay yerine yeniden ekipler sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri düşme ve atlama ihtimali üzerine binanın önünde önlem aldı. Genç kadını ikna etmek için olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Ekipler nefeslerini tutup beklerken kızını kollarından yakalayan anne onu içeri çekerek intihar eyleminden vazgeçirdi. H.D.T. ambulans hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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