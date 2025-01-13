Abdullah Gül'den Öcalan açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı "terör örgütü PKK'yı feshet" çağrısı ile başlayan yeni süreci değerlendirdi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR ADIM"

Karar gazetesine konuşan Gül'ün değerlendirmeleri şöyle:

Türkiye'de kimilerinin 'Kürt meselesi', kimilerinin 'terör meselesi' olarak adlandırdığı bu konu, ülkenin en önemli sorunlarından biridir.

Ben de Cumhurbaşkanlığı dönemimde ve daha önceki pozisyonlarımda meselenin mutlaka Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle gündemden düşmesi gerektiğini savundum.

Bu bakış açısına sahip biri olarak, Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını 'olağanüstü bir adım' olarak değerlendiriyorum.

"CUMHURBAŞKANINI SAMİMİ GÖRDÜĞÜMÜ İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Gelinen aşamada geçmişteki bazı tutumların artık geride bırakılması gerekiyor. Bu süreçte, hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın desteğini samimi bir şekilde gördüğümü ifade etmek istiyorum.

Bazı kesimler, Cumhurbaşkanı'nı daha aktif bir rol üstlenirken görmek isteyebilir. Ancak, Cumhurbaşkanı'nın konumu gereği daha temkinli hareket etmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum.