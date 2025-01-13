Soruşturma başlatılmıştı! Ayşe Barım hakkında flaş karar
İD Danışmanlık kurucusu Ayşe Barım hakkındaki iddialar ihbar kabul edilmiş ve Barım, hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, yurt dışına kaçma şüphesi olması nedeniyle Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkarttı. İddiaya göre Barım, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırıyor ve kendi oyuncularını öne çıkarıyordu.
Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Ocak 2025 12:05, Son Güncelleme : 13 Ocak 2025 12:21
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti.
Başsavcılıkça, maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatılmıştı. Sabah'ın haberine göre, Savcılık, yurt dışına kaçma şüphesi olması nedeniyle Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkarttı.
ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülmüştü.